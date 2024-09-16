Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, клиентами которого являются Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа, принял участие в блиц-опросе. Уоррен считает лучшим боксером в мире Тайсона Фьюри, а в истории – Шугара Рэя Леонарда.

– Лучший боксер Великобритании?

– Тайсон Фьюри

– Лучший боксер США?

– Теренс Кроуфорд

– Лучший боксер Европы?

– Тайсон Фьюри

– Лучший боксер планеты?

– Тайсон Фьюри

– Лучший молодой боксер?

– Ник Болл

– Лучший боксер в истории?

– Шугар Рэй Леонард

– Лучшая арена для проведения боев?

– Стадион Уэмбли

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, кто дал Александру Усику более тяжелый бой: Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа.

sport.ua