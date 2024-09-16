Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, клиентами которого являются Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа, принял участие в блиц-опросе. Уоррен считает лучшим боксером в мире Тайсона Фьюри, а в истории – Шугара Рэя Леонарда.
– Лучший боксер Великобритании?
– Тайсон Фьюри
– Лучший боксер США?
– Теренс Кроуфорд
– Лучший боксер Европы?
– Тайсон Фьюри
– Лучший боксер планеты?
– Тайсон Фьюри
– Лучший молодой боксер?
– Ник Болл
– Лучший боксер в истории?
– Шугар Рэй Леонард
– Лучшая арена для проведения боев?
– Стадион Уэмбли
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, кто дал Александру Усику более тяжелый бой: Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа.