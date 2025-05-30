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Бокс

Чарло возвращается. Соперник как раз, чтобы проверить, не зря ли это 

Чарло возвращается. Соперник как раз, чтобы проверить, не зря ли это 

Instagram. Джермалл Чарло

31 мая в Лас-Вегасе, США, состоится поединок возвращения американского бывшего чемпиона мира Джермалла Чарло (33–0, 22 КО). После перерыва он впервые выйдет в ринг против Томаса Ламанны (39–5–1, 18 КО). Соперник кажется недостаточным для интересности противостояния – все же Чарло до сих пор воспринимается как суперзвезда. Однако, если посмотреть на все обстоятельства вокруг, можем увидеть, что это именно то, что нужно.

Чарло боксирует с огромными перерывами. Все из-за травм и психологических проблем.

Джермалл Чарло больше вне ринга, чем в нем. В период с 2020 по 2025 годы он провел три поединка

Сначала встретился с Сергеем Деревянченко, которого перебоксировал. Один из тех поединков, где украинец и фанаты точно не могут сказать, что бойца засудили: Чарло был лучше.

После этого вышел в ринг в 2021-м – перебоксировал решением судей Хуана Масиаса Монтиэля. А в дальнейшем – аж в 2023 году, когда уже возвращался после долгого перерыва. В том бою он победил Хосе Бенавидеса – также решением судей. И вот снова перерыв на два года.

Чарло давали немало кредитов. За ним долго сохранялся титул, после этого он переходил в статус временного чемпиона и чемпиона в отпуске.

Организация делала все, чтобы не потерять такой актив и дать боксеру шанс вернуться. Однако все эти действия имеют пределы. Джермалл опять начинает все сначала. Имеет отличный рекорд, фанатскую базу, но по факту снова делает первые шаги.

Поэтому соперник и не должен был быть слишком уж звездным. Во-первых, Чарло потерял возможности, которые были у него раньше, и теперь шанс боксировать против звездного оппонента следует заработать. Во-вторых, интересный бой ему планируют на будущее – против Калеба Планта, который будет драться в этом же карде. И, в-третьих, нужно в целом почувствовать себя снова в ринге, чтобы бороться опять за что-то весомое.

Чарло возвращается. Соперник как раз, чтобы проверить, не зря ли это 

Томас Ламанна – отличный вариант для такого поединка. 33-летний американец, в отличие от Чарло, постоянно боксировал. К тому же, сейчас он имеет четыре досрочные победы в последних пяти поединках.

Конечно, там тоже без звезд, но Ламанна демонстрирует стабильность: и в количестве выступлений, и в качестве. Парень габаритный: не уступает Чарло ни в росте, ни в размахе рук. Физически сильный, атакующий. То есть будет, на что посмотреть.

В то же время, если соперник в порядке, Томас может испытывать проблемы. Так было в 2021 г. – последнее на данный момент досрочное поражение Ламанны. Эрисланди Лара, несмотря на возраст, довольно спокойно благодаря навыкам чувствовал себя под прессингом соперника и останавливал его контрдействиями. А потом нокаутировал. Причем сделал это очень быстро – уже в 1-м раунде.

То есть Ламанна – хороший тест, учитывая нынешнюю форму и успехи. Однако это не тот боксер, в ринге с которым стоит ожидать поражения Чарло. Если только Джермалл действительно готовился и имеет мотивацию. Ибо что сейчас происходит с братьями, не очень понятно.

То есть объяснение есть: проблемы психологического характера, потеря мотивации. Поэтому и главный вопрос в том, все ли у Джермалла наладилось и действительно ли он готов снова выходить в ринг.

Чарло возвращается. Соперник как раз, чтобы проверить, не зря ли это 

Кто фаворит?

Букмекеры считают, что Джермалл – большой фаворит противостояния. На Чарло можно поставить с коэффициентом 1.08. Победа Томаса Ламанны оценивается в 8.00.

Разрыв огромный, если учитывать все предыдущие факторы. Расчет на то, что любой формы Чарло хватит для победы над Ламанной.
Джермалл – великолепный боксер. Он не очень понятен в Украине и украинцам, потому что трансляции нужно разве что искать специально – наткнуться на бесплатную версию просто так невозможно. Однако 33–0 говорят сами за себя. Габаритный, техничный и умелый боксер. Даже Деревянченко, который большинство поединков проигрывал очень близко и спорно, не смог ничего сделать американцу. Фактически Сергей тогда имел один успешный эпизод – за секунды до завершения встречи.

Однако отбрасывать фактор долгого отсутствия в ринге никогда нельзя. Особенно, когда в противовес идет активный спортсмен, который в последнее время слишком уж уверенно бьет соперников.

Это точно не означает, что Ламанна победит Чарло. В хороший день для обоих Джермалл обязан разобраться с соперником. Он быстрее, точнее, лучше, умнее. Он может сделать то, что делал Лара несколько лет назад.

Однако всегда есть вот это «но», когда боксер долго не выходит в ринг и вообще не понятно, что делает. Все же психологические проблемы сильно влияют на общую подготовку, а они сопровождают Джермалла очень давно и долго.

В чем можно быть уверенным, так это в том, что Ламанна проведет хороший тест для Чарло. Чтобы вернуться в ринг и продолжить выступления, нужна не просто быстрая победа над просто середняком, а оппонент, который будет готов дать бой. Томас – именно такой.

Плант готовится к Чарло. И выбрал самого неочевидного оппонента
sport.ua

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