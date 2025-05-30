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Футбол

Рубен Аморим высказался о будущем Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим высказался о будущем Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о будущем Бруну Фернандеша в клубе.

    "Я не думаю, что он провел свой последний матч за этот клуб. Я точно не знаю, что произойдет дальше, но у меня существует такое ощущение, что Бруну хочет остаться в команде. Думаю, клуб найдет другие способы, чтобы заработать деньги".

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    • Напомним, что 30-летний португалец является капитаном "красных дьяволов", а в последнее время к нему проявляет серьезный интерес один из клубов Саудовской Аравии, предлагая футболисту очень выгодные условия.

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