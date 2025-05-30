Рубен Аморим высказался о будущем Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о будущем Бруну Фернандеша в клубе.

"Я не думаю, что он провел свой последний матч за этот клуб. Я точно не знаю, что произойдет дальше, но у меня существует такое ощущение, что Бруну хочет остаться в команде. Думаю, клуб найдет другие способы, чтобы заработать деньги".