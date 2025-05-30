Ферстаппен: С нашей машиной всё не так просто

В этом году Red Bull Racing часто неудачно начинает уик-энды, набирая нужный темп только к гонке, но в Барселоне Макс Ферстаппен уже в первой тренировке показал второе время…

Макс Ферстаппен: «Каждую пятницу мы пытаемся провести лучше, но по какой-то причине с нашей машиной всё не так просто. Она эффективно работает в очень узком диапазоне, выйти за его пределы очень легко, поэтому начала нам нужно понять, в каком направлении двигаться дальше.

Первая тренировка в пятницу прошла неплохо, мы показали хороший темп, но не стоит переоценивать результаты. Мы знаем, что машина не очень хороша на низких скоростях и городских трассах, так будет и после Барселоны. Не стоит придавать этому этапу ключевое значение».

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