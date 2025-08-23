ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин поделился мыслями о бое украинца против известного ютубера Джейка Пола по правилам ММА.

– Бой Александра Усика против Джейка Пола по правилам MMA – это шутка или это серьезно?

– Нет, это не шутка, здесь все серьезно. Мы разговаривали с представителями Джейка Пола. Это будет хорошее шоу, хороший бой в США.

Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua

Ранее менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас исключил боксерский поединок против известного блогера Джейка Пола.

sport.ua