Серена Уильямс призналась, что похудела благодаря препаратам: “Я делала все правильно. Но мое тело реагировало не так, как раньше”

43-летняя Серена Уильямс дала интервью компании Ro, амбсадором которой она является. Ro – американская телемедицинская компания, которая диагностирует пациентов, а затем назначает и предоставляет лечение и постоянную медицинскую помощь. Экстенисистка рассказала, что после рождения детей столкнулась с «тупиком», которого раньше никогда не испытывала.

“Я делала все правильно. Я тренировалась, питалась чисто, придерживалась плана. Но мое тело больше не реагировало так, как раньше. Я знала, что ему чего-то не хватает”.

Ответом для нее стали препараты GLP-1. По данным компании, за 8 месяцев Уильямс похудела на 14 кг. Какой именно препарат она принимала – не сообщается. Известно, что сначала она пользовалась услугами другого поставщика GLP-1, а сейчас сотрудничает с Ro, которая предлагает Zepbound, Ozempic, Wegovy и Saxenda. GLP-1 имитируют действие гормона глюкагоноподобного пептида-1, который сигнализирует мозгу о насыщении и помогает регулировать уровень сахара в крови. Ozempic обычно применяется при диабете, а Wegovy, Saxenda и Zepbound – для контроля веса.

Уильямс также высказалась о предубеждениях вокруг этих лекарств: “Если вы тоже принимаете GLP-1, не позволяйте никому говорить, что это “легкий путь”. Вы не идете сокращенным маршрутом – вы заботитесь о себе. А это требует смелости”.

В комментарии журналу «People» спортсменка призналась, что чувствует себя “очень хорошо и здорово”:



“Я чувствую легкость – и физически, и ментально. Я могу больше, стала активнее, у меня меньше болят суставы. Даже самые простые движения, такие как сесть или наклониться, теперь даются значительно легче и быстрее”.

Серена Уильямс родила свою старшую дочь Олимпию в сентябре 2017-го года, а в августе 2023-го – младшую Адиру. Уильямс завершила карьеру в августе 2022-го года после US Open.



