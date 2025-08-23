Новый цикл каждый год. Анонс сезона 2025/26 в Серии А

В 2024-ом году казалось, что начинается новый цикл в Серии А. "Ювентус", "Милан", "Лацио", "Фиорентина", "Болонья", "Наполи" сменили тренера, в "Роме" тренер начал первый полный сезон. Также шесть из девяти грандов привели нового главного форварда. Прошёл год – и "Милан", "Интер", "Аталанта", "Лацио", "Рома", "Фиорентина" начинают с новым тренером, "Ювентус" начинает первый полный сезон с ним. И вновь 6-7 грандов ожидаются с новым главным форвардом. Всё начинается сначала.

Значит ли это, что сезон 2025/26 окажется таким же бешено драматичным, с борьбой за все важные позиции до последних минут, каким был сезон 2024/25? Значит ли это, что будет таким же полным скандалов, околофутбольных сплетен и неяркой, а также весьма нестабильной игры, как и 2024/25? Похоже на то. Тем более, что многие команды запаздывают с важными трансферами, тянут их до последнего. Как было и в предыдущем сезоне и как вообще в эту эру характерно для Италии.

Анонс сезона 2024/25 в Серии А я назвал "никто не готов к сезону". Лучший заголовок для анонса сезона 2025/26 – точно такой же. Я просто не хотел повторяться.

"Интер", "Наполи"

В предыдущем сезоне хотя бы виделся явный претендент на Скудетто – "Интер" казался на голову выше других. Но и такое преимущество он не реализовал. А теперь преимущества даже нет. Симоне Индзаги ушёл, его заменил Кристиан Киву, за плечами которого всего 13 матчей взрослой карьеры как главного тренера. Он долго играл за "Интер", тренировал там в академии, очень привязан к клубу. "Интеровское сердце". Но хватит ли его? Он ведь и не был первым вариантом.

В качестве и силе финалиста Лиги Чемпионов нет сомнений. Но команда очень стара, очень устала физически и морально. Киву и весь клуб говорят об омоложении, а также о желании наиграть другие тактические схемы после шести лет полного господства 3-5-2. А такие процессы, такие эксперименты всегда опасны. Да и игроков для них недокупили. Фланговый игрок Энрике, игрок центра поля Сучич, форвард Бонни молоды и очень неопытны на таком уровне. А центр обороны остаётся возрастным.

Диапазон здесь велик. От уверенного Скудетто до боязни вылета из Топ-4.

Что насчёт чемпиона? Он сумел сохранить Антонио Конте. Купил ему очень хороших игроков – защитников Беукему и Гутьерреса, вингера Ланга, вратаря Милинковича-Савича, форварда Лукку. А Кевин Де Брюйне вообще может перевести клуб на другой уровень и в Европе, и в Италии, начать династию. Причём Конте уже говорит о восхищении тяжёлой работой звёздного новичка на тренировках. И в целом лето "Наполи" было тихим, спокойным, рабочим, что совершенно не свойственно ни ему, ни его тренеру.

Вместе с тем, мы отлично помним, как "Наполи" после Скудетто два года тому упал на десятое место. Стабильность – это не об этом клубе. И не о Конте, у которого во втором сезоне всегда начинаются скандалы, жалобы, споры. И ведь теперь играть в Лиге Чемпионов, а Конте всегда плохо справлялся с игрой на два фронта. Отказаться же от одного из крупных турниров он после таких трансферов не имеет право.

И очень важно – травма выбила Ромелу Лукаку как минимум на четыре месяца. А для Конте в любом клубе он был стратегически важным игроком. Без него придётся перестраивать игру, сейчас клуб лихорадочно ищет нового форварда. Возможно, именно эта травма уже прямо сейчас повернула сезон "Наполи" в неправильное русло. "Запомните этот твит".

Второе Скудетто подряд впервые в истории клуба реально. Но и реально также падение на грань вылета из Топ-4 в сопровождении многочисленных скандалов вокруг Конте.

"Ювентус", "Милан", "Рома"

В "Ювентусе" как раз заявляют, что продолжают цикл. Но странно это слышать с новыми Генеральным и спортивным директорами и с главным тренером, работающим лишь с марта. С другой стороны, состав остаётся практически тем же. Впрочем, учитывая страдания этого состава в предыдущем сезоне, даже после назначения Игора Тудора, речь о вряд ли приятной новости. Команде нужно существенное усиление, чтобы стать хорошо знакомым всё сметающим "Ювентусом", а такого не будет.

На лето клуба сильно повлияла сага вокруг Душана Влаховича. Его и его огромную зарплату хотят выпереть, а они отказываются уходить, из-за чего заблокированы другие трансферы. Выкуплен Франсишку Консейсау, и от него вместе с "новым Дель Пьеро" Кенаном Йилдизом и новым атакёром Джонатаном Дэвидом ожидают феерить, но кому они будут пасовать? Новый форвард, скорее всего, придёт, но лишь в последний момент. Да и из ненужных другим клубам.

Что в других линиях? В центре поля усиления нет. А в обороне, похоже, полагаются на возрождение Бремера, пропустившего практически весь предыдущий сезон из-за ужасной травмы.

И главное – Тудор был оставлен на посту скорее из-за недоступности других тренеров. А также – из-за своего "ювентусовского сердца". В клубе отмечают его гармонию с игроками и его энтузиазм, и это, конечно, важно. Но крайне посредственная карьера этого тренера и его конфликтность (он быстро ссорится со звёздами и с руководством клубов) вместе с крайне посредственным составом не обещают "Ювентусу" ничего значительного.

Твёрдое место в Топ-4 вполне возможно. Но и возможно падение с ранней сменой тренера.

"Милан" как раз начал новый цикл полностью с новым спортивным директором, новым главным тренером, новым центром поля, новыми флангами обороны. Выложены более ста миллионов евро на трансферы. Изгнаны из команды бунтари, портившие атмосферу. Массимилиано Аллегри вернулся для того, чтобы поднять команду после ужасного сезона, принести ей тишину, стабильность, мотивацию, организованность. И если получится – и до Скудетто недалеко. Тем более, что Еврокубки не мешают. Их просто нет.

"Наполи" выскочил с десятого места на первое за год благодаря легендарному тренеру Конте и отсутствию Еврокубков. "Милан" с легендарным Аллегри хочет повторить тот же путь.

В плане новых игроков очень важно то, что все они хотели именно в "Милан", признавались в любви к "Милану", отказывались от других клубов. В том числе сам Лука Модрич, у которого сбылась детская мечта. А это очень важно. Модрич может направить этих ребят и весь клуб на правильный путь.

С другой стороны, а вышел ли весь яд из клуба? Некоторые ленивые и конфликтные игроки всё ещё здесь. Генеральный директор Джорджо Фурлани и Главный советник Златан Ибрагимович, своей грызнёй развалившие клуб, всё ещё здесь. Новички без опыта на таком уровне (кроме Модрича, который слишком стар). Способны ли заменить лучшего игрока команды Тиджани Рейндерса, проданного в "Манчестер Сити"? Аллегри не любят болельщики и будут готовы освистывать довольно быстро. Да и подозрения, что этот тренер уже устарел, отстаёт от современного футбола. И характер у него непростой, конфликтный.

Диапазон очень широк – от борьбы за Скудетто до 6-7 мест.

Сильный претендент на место в зоне Лиги Чемпионов – "Рома". Для такого в мае ей не хватило одного очка. Клаудио Раньери вытащил команду со дна, превратил в сплочённую, солидную, организованную, особенно – в обороне, привил мотивацию, энтузиазм. На это Джан Пьеро Гасперини должен нарастить свой знаменитый интенсивный высокий прессинг – и должна получиться классная команда. Да и Раньери не ушёл – будет помогать, прикрывать Гаспа от прессы из Совета Директоров.

С другой стороны, получается, что Гасперини должен привить команде совсем другой футбол, даже противоположный. Получится ли? Да и сам Джан Пьеро после девяти лет в раю "Аталанты", который сам создал, приходит в вечный ад "Ромы" с постоянными скандалами, спорами, стычками, нападками внутри клуба и вокруг него, с совершенно бешеными прессой и соцсетями. И с ожиданием от тренера его статуса обязательно вывести команду в Лигу Чемпионов. А ведь в "Аталанте" Гасперини очень любил прибедняться, снижать ожидания. Здесь не получится.

Гасперини уже жалуется на недостаток трансферов. Фланговый игрок из Бразилии Уэсли, опорник Эль-Эйнауи из "Ланса", защитник Гиларди из "Вероны", форвард Фергюсон из "Брайтона" – и вправду немного. А новый статусный вингер Леон Бейли сразу же травмировался. Очень напряжённая ситуация вокруг Артёма Довбика. Вроде бы Гасперини хочет заменить его на другого форварда, но до сих пор движения нет.

Успел ли Раньери прекратить весь бардак и изменить клуб и его болельщиков за десять месяцев? Сумеет ли стать надёжным щитом для Гасперини? Если да, "Рома" может пробиться в Лигу Чемпионов, где не была с 2019-го года. Если нет – топтание на месте продолжится.

Другие команды Топ-9

"Лацио" вернул Маурицио Сарри. Сильный ход. Но тут же огорошил его трансферным баном. Сам Сарри признал, что его обманули и что даже хотел уйти, но остался из-за болельщиков, которых любит. Поддержку от фанов он получит, но клуб вряд ли можно назвать здоровым. А получит ли обещанные трансферы от Клаудио Лотито в январе? Вопрос сложный.

В пользу "лациале" отсутствие Еврокубков и сохранение всех лидеров предыдущего сезона. В котором с Марко Барони долго выглядели хорошо и лишь в концовке сезона упали. Опыт Сарри может помочь избежать такой концовки. Но таланта и глубины в команде не так много.

"Фиорентина" также упала в концовке сезона. Хотя в Еврокубки пробилась. Но также решила всё же позвать очень опытного и любимого в клубе тренера – Стефано Пиоли. Она на данный момент также сохранила состав предыдущего сезона, долго игравший хорошо. Проблема в том, что не факт, что сохранит до закрытия трансферного окна. А важных трансферов на вход практически нет. И команде до сих пор не хватает форвардов и вингеров.

Пиоли ещё и будет отвлекать Лига Конференций, которую на четвёртый сезон участия клуб наконец-то очень хочет выиграть. А в целом он говорит лишь о начале трёхлетнего проекта, о четвёртом месте как о Скудетто. То есть снижает ожидания.

"Болонья" также долго держалась в предыдущем сезоне. Но в итоге бросила все силы на первый трофей за 51 год, а в лиге упала. Ещё и летом продала очень важных защитника Беукему и вингера Ндоя. Не приведя пока никого интересного вместо них. Если не считать Чиро Иммобиле, которому уже 35 лет. Да и в целом тот трофей Винченцо Итальяно взял (Кубок), но в Серии А до сих пор в тренерской карьере ни разу не заканчивал выше седьмого места. Намёк понятен.

"Аталанта" выходила в Лигу Чемпионов в пяти из последних семи сезонов. Но эра Гасперини завершилась, и по всей логике команду ожидает падение. Тем более, что назначила совершенно неопытного на таком уровне Ивана Юрича, в предыдущем сезоне успевшего опозориться сразу в двух клубах – "Роме" и "Саутгемптоне". Ещё и продала лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги, а Адемола Лукман бойкотирует тренировки, желая уйти. Заменить же их должны Крстович из "Лечче", Сулемана из "Саутгемптона", Аханор из "Дженоа".

Плюс "Богини" – в здоровом стабильном клубе, умеющем работать. А также – в очевидном чётком плане. Ведь Юрич назначен не просто так. Он – самый известный ученик Гасперини и сохранит его стиль. Хорвата называли преемником Гаспа ещё три-четыре года назад. Значит, есть логичные предпосылки для успеха. Но и не менее логичные – для падения.

Остальные

Все говорят о "Комо". Он уже потратил более ста миллионов евро на трансферы, сохранил Сеска Фабрегаса. Десятая команда предыдущего сезона должна остаться сложным соперником для грандов в очных матчах и может стать таким и в турнирной таблице, на дистанции. Конкуренция велика, но многие конкуренты не в лучшем состоянии. Возможно, команда Фабрегаса поведёт борьбу и за Еврокубковую зону.

"Удинезе", "Торино" и "Дженоа" должны остаться в середняках. Все потеряли некоторых лидеров, но и приобрели неплохих игроков на их места. Возможно, вернётся в середняки "Сассуоло", хотя он только вернулся в Серию А. Клуб всё же стабильный. Хотя может и попасть в борьбу против вылета. А вот "Кальяри", "Верону", "Парму", "Лечче" (последние трое продали очень важных игроков), а также двух новичков – "Пизу" и "Кремонезе" – такая борьба точно ожидает.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

www.ua-football.com