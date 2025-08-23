Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс сравнил Александра Усика с легендарным американским боксером Эвандером Холифилдом.

«Усик просто другой боксер. Бойцы сейчас другие, раньше все полагались на мастерство, а сейчас главное физическая подготовка и выдержка. Ты мог быть ловким в течение четырех, пяти, шести, семи раундов, но Холифилд был машиной, он мог оказывать на тебя давление и доводить дело до конца», – сказал Шеннон Бриггс.

Ранее бывший чемпион мира американский супертяжеловес Шеннон Бриггс, который ранее проигрывал Виталию Кличко, высказался о блогере-шоумене Джейке Поле.

sport.ua