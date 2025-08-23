Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 22 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина, 4) – Хуан Круз Мартин Манцано (Италия) 6:4, 6:0

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Александр Овчаренко/Джанлука Каденассо (Украина/Италия, 1) – Джулио Перего/Казра Рахмани (Италия/Иран) 6:2, 6:4

($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Роман Венгер/Флинн Томас (Украина/Швейцария) – Тангай Женье/Йохан Никлс (Швейцария, 3) 4:6, 5:7

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Вячеслав Белинский (Украина, 2) – Эеро Васа (Финляндия, 5) 6:2, 6:2

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Тимофей Милованов/Кристиан Тумбас Кайго (Украина/Хорватия) – Патрик Кауковальта/Эеро Васа (Финляндия, 1) 3:6, 4:6


($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина, 3) – Карлис Озолиньш (Латвия) 6:1, 6:3
Никита Маштаков (Украина, 8) – Алек Бекли (ЮАР, 2/Q) 6:3, 4:6, 5:7

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Никита Маштаков/Карлис Озолиньш (Украина/Латвия) – Оскар Гжегожевский/Фредерик Лешно-Васютинский (Польша) 6:3, 7:6(3)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Вероника Подрез (Украина, 1) – Мария Андриенко (-) 6:4, 4:6, 6:2

 

