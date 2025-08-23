Мареска прокомментировал травму ключевого полузащитника Челси

Тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал травму ключевого полузащитника.
Итальянский специалист подтвердил травму паха у Палмера и заявил, что игрок испытывал болевые ощущения во время матча с "Критсал Пэлас" в первом туре АПЛ.
"Мы предпочитаем не рисковать, чтобы не стало ещё хуже. И мы увидим в ближайшие часы, важно это или нет.
Он не был готов на 100 % к матчу с "Пэлас". Но он старается изо всех сил ради клуба, команды и болельщиков.
Сегодня вечером он снова попытался, но получилось не очень", – заявил Мареска.
Напомним, что Палмер быв в стартовом составе "Челси" на матч против "Вест Хэма". Но английский футболист получил травму и был заменён на Эстевао.
К слову, "Челси" разгромили "Вест Хэм" со счётом 5:1.