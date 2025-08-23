Connect with us
Футбол

Мареска прокомментировал травму ключевого полузащитника Челси

Мареска прокомментировал травму ключевого полузащитника Челси

    • Тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал травму ключевого полузащитника.

    Итальянский специалист подтвердил травму паха у Палмера и заявил, что игрок испытывал болевые ощущения во время матча с "Критсал Пэлас" в первом туре АПЛ.

    "Мы предпочитаем не рисковать, чтобы не стало ещё хуже. И мы увидим в ближайшие часы, важно это или нет.

    Он не был готов на 100 % к матчу с "Пэлас". Но он старается изо всех сил ради клуба, команды и болельщиков.

    Сегодня вечером он снова попытался, но получилось не очень", – заявил Мареска.

    Напомним, что Палмер быв в стартовом составе "Челси" на матч против "Вест Хэма". Но английский футболист получил травму и был заменён на Эстевао.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • К слову, "Челси" разгромили "Вест Хэм" со счётом 5:1.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis