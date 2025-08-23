Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик заставит его заплатить за это»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью поделился мыслями о бое между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

«Следующий бой для Итаумы? Он привлекает многих боксеров. Однако только Александр Усик и Тайсон Фьюри способны заставить его промахиваться и платить за это. Итаума способен поймать своим ударом всех остальных бойцов в супертяжелом весе», – сказал Беллью.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua