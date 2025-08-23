В Сильверстоуне собрали чемпионские машины разных лет

В этот уик-энд в Сильверстоуне проходит фестиваль автоспорта, посвящённый 75-летию первого Гран При Великобритании, который прошёл на этой трассе 13 мая 1950 года.

В честь этого события организаторам Silverstone Festival удалось собрать чемпионские машины Формулы 1 начиная с Alfa Romeo 158, на которой Джузеппе Фарина выиграл титул в 1950 году, до Red Bull RB18 Макса Ферстаппена.

В четверг вечером машины были выведены на стартовое поле исторического британского автодрома для особой фотосессии. Впрочем, в Сильверстоуне представлены не только чемпионские машины, но также те, что в разные годы произвели своего рода революцию и из-за которых в буквальном смысле приходилось переписывать технический регламент.

Т.е. это и первое шасси, в котором был реализован «граунд-эффект», и шасси с хитрыми системами подвески или необычной конструкцией рулевого управления – сейчас все они служат напоминанием о том, что успех в Формуле 1 часто приносят самые смелые идеи.

В первом ряду на снимке, сделанном с воздуха, можно увидеть пять машин, на которых в разные годы было завоевано 24 титула: кроме упомянутой Alfa Romeo 158, это Maserati 250F Хуана-Мануэля Фанхио, Tyrrell 006 Джеки Стюарта, McLaren MP4/2B Алена Проста, Mercedes F1 W11 Льюиса Хэмилтона и Red Bull RB18 Ферстаппена.

Далее на снимке можно разглядеть и другие знаменитые экземпляры, в том числе BRM P578 Грэма Хилла, Williams FW14B Найджела Мэнселла, Lotus 25 R4 Джима Кларка, Benetton 191 Михаэля Шумахера и Renault R25 Фернандо Алонсо.

Особым образом организаторы почтили память Джона Сёртисса, единственного, кому удалось стать чемпионом мира как на двух, так и на четырёх колёсах: хотя в Формуле 1 он выиграл титул, выступая за Ferrari, в Сильверстоуне представлена одна из машин его команды Team Surtees, а рядом с нем можно видеть гоночный мотоцикл MV Agusta.

Отдельное внимание уделено гоночным династиям, поэтому рядом стоят машины Грэма и Деймона Хиллов и Кеке и Нико Росбергов.

Ник Уайгли, директор фестиваля: «Когда мы видим всю эту славную технику, выигрывавшую чемпионаты на протяжении минувших 75 лет, собранную вместе на стартовом поле Сильверстоуна, то перед нами предстаёт невероятное, незабываемое зрелище».

Вся эта гоночная техника разных поколений будет демонстрироваться в паддоке Сильверстоуна в течение всего уик-энда и позволит публике проследить эволюцию Формулы 1.

