Вассёр: Решение FIA пришлось ждать два месяца

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр недоволен тем, что решения FIA по вопросу о гибких антикрыльях пришлось ждать два месяца по ходу сезона, что помешало Скудерии в борьбе за титул.

Фредерик Вассёр: «Меня расстроила эта задержка, ведь речь шла о решении, непосредственно влияющем на скорость машины, а мы два месяца не могли добиться от федерации – соответствует оно правилам или нет.

Чем плотнее борьба, чем жестче будет конкуренция, тем больше всё решают даже небольшие детали. Когда в одной десятой помещаются четыре или пять машин, и у одной из команд есть гибкое антикрыло, это становится решающим преимуществом».

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