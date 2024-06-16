Хертогенбос. Де Минор и Корда сыграют в решающем матче

Результаты полуфиналов на турнире ATP 250 в Нидерландах

Хертогенбос, Нидерланды • 10-16 июня • трава • €767,455

Действующий чемпион: Таллон Грикспор (Нидерланды)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алекс де Минор (Австралия, 1) — Уго Умбер (Франция, 3) 7:6(4), 6:3

Себастьян Корда (США, 7) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 6) 6:2, 6:4

Алекс де Минор третий раз в карьере вышел в финал турнира ATP на траве и попробует выиграть второй трофей. В 2021 году австралиец выиграл титул в Истборне, а в предыдущем сезоне уступил в решающем матче в Лондоне. В целом это будет 17-й финал на уровне Тура для Алекса, в котором он будет бороться за девятый трофей.

Себастьян Корда проведёт седьмой решающий матч в ATP-туре и дебютный на травяном покрытии. Свой единственный титул американец выиграл на грунтовых кортах в Парме три года назад.

Де Минор ведёт со счётом 2-1 в противостояниях с Кордой и выиграл в их предыдущей встрече, которая состоялась в феврале на турнире ATP 500 в Роттердаме. Отметим, что три года назад американец был сильнее австралийского игрока в первом руге Уимблдона.

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