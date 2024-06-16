Ле-Ман: Кубица получил 30-секундный штраф Stop&Go

Автомобиль безопасности вернулся в боксы только в начале девятого часа гонки в Ле-Мане, в это время шёл довольно сильный дождь, поэтому многие машины сразу устремились на пит-лейн, где началось настоящее столпотворение.

Тем не менее, за дождевой резиной поехали не все, кто-то по-прежнему прикидывал, стоит ли терять на это время, тем более что дождь должен был, если верить прогнозу, вскоре прекратиться. Однако гиперкары, которые оставались на сликах, проезжали круги почти на 20 секунд медленнее тех, что поступил мудрее и перешёл на шины, больше соответствующие таким условиям.

Роберт Кубица лишь на какое-то время потерял лидерство, но вскоре вернулся на первую позицию, вполне уверенно пилотируя даже на залитой дождём трассе. На второй позиции с отставанием секунд в восемь или девять ехал Рио Хиракава, гонщик Toyota.

И тут стало известно о вердикте стюардов гонки: за инцидент, приведший к вылету с трассы BMW №15, Кубица получил 30-секундный штраф Stop&Go, а это весьма суровое наказание.

На трассе вновь появились жёлтые флаги, на этот раз из-за того, что сильно задымил и остановился на обочине спортпрототип класса LMP2 французской команды Duqueine Team. И в этот момент Кубица свернул в боксы AF Corse отбывать свой штраф.

Он вернулся на трассу на 6-й позиции, потеряв по отношению к лидеру, которым теперь стал Хиракава, почти минуту. Впрочем, гонка долгая, ещё можно будет отыграться, хотя бы в какой-то мере…

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