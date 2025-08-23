Доннарумма попрощался с “Парк де Пренс”. Итальянский голкипер – на пороге перехода в клуб АПЛ

"ПСЖ" в рамках второго тура чемпионата Франции принимал дома "Анже". Игра завершилась спокойной победой парижан со счётом 1:0, однако не этот момент стал самым важным и волнующим в этот вечер.

Итальянский голкипер "парижских принцев" Джанлуиджи Доннарумма, которому сейчас 26 лет, официально покидает клуб. Вчера вечером, несмотря на отсутствие в заявке на игру, он вышел на поле стадиона "Парк де Пренс", чтобы в последний раз поблагодарить болельщиков за поддержку.

Джиджи переехал в чемпионат Франции летом 2021 года и за это время выиграл с командой много трофеев на внутренней арене, однако самый важный кубок – это "ухастик" Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Напомним, что Доннарумму стремится подписать "Манчестер Сити" после того, как их кипер Эдерсон официально перейдёт в турецкий "Галатасарай".

