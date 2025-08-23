Манчестер Сити – Тоттенхэм: прогноз и где смотреть матч АПЛ

23 августа на стадионе «Этихад» пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм Хотспур». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени. Для зрителей из Украины смотреть матч можно на платформе MEGOGO.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы продолжает подтверждать свой статус одного из сильнейших клубов Европы. Под руководством испанца «горожане» завоевали Лигу чемпионов и многократно доминировали в АПЛ. Однако прошлый сезон выдался непростым: только благодаря зимним усилениям на рекордные суммы удалось избежать полного провала и закончить чемпионат на третьем месте.

Начало нового сезона «Сити» провел уверенно. Даже без основного вратаря Эдерсона, который покинул команду, с новичком Траффордом в воротах удалось разгромить «Вулверхэмптон» на выезде – 4:0. Дубль оформил Эрлинг Холланд, а еще два мяча забили новые приобретения – Рейндерс (также отметился результативной передачей) и Шерки. Это показывает, что состав «Сити» продолжает обновляться и находить баланс.

Тоттенхэм Хотспур

Лондонский клуб оставил неоднозначное впечатление в прошлом сезоне. С одной стороны, «шпоры» завоевали долгожданный международный трофей – выиграли Лигу Европы и обеспечили себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. С другой – в Премьер-Лиге результат был катастрофическим: всего 38 очков и финиш над самой зоной вылета.

Анге Постекоглу был отправлен в отставку, а лидер команды Сон Хын Мин уехал в МЛС. На тренерский пост пригласили Томаса Франка из «Брентфорда». Под его руководством «Тоттенхэм» начал перестройку, хотя громких трансферов было немного. Новый сезон «шпоры» открыли с разгромной победы над «Бернли» (3:0), где ключевую роль сыграла связка Кудус – Ришарлисон. Однако в Суперкубке Европы команда упустила преимущество 2:0 против ПСЖ и проиграла в серии пенальти.

Статистика личных встреч

В последних семи матчах между командами наблюдается паритет: по три победы у каждой стороны и одна ничья.

Прогноз на матч

Букмекеры называют «Манчестер Сити» явным фаворитом, однако «Тоттенхэм» под руководством Франка демонстрирует атакующий стиль и способен навязать борьбу. Ожидается результативный матч с тоталом больше 3,0 голов (коэффициент – 1,74).

