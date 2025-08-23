Швейцария. Геройский выстрел Мельниченко, премьерная шайба Шульги

ХК "Цюрих. Виктор Мельниченко в атаке

Под занавес недели украинские легионеры провели ударный игровой день в Швейцарии. За неделю до старта национального чемпионата в категории до 21 года (U-21 Elite) результативными действиями отметились хоккеисты юниорской и молодежной сборной Украины.

Героем дня стал нападающий «Цюриха» (U-21) киевлянин Виктор Мельниченко. Наш 17-летний легионер забросил победную шайбу за 15 секунд до конца овертайма в товарищеском поединке против швейцарского «Дюбендорфа» – 5:4.

Также премьерным голом в межсезонье и результативной передачей отметился форвард женевского «Серветта» 18-летний Даниил Шульга. В домашнем поединке против молодежной команды «Гренобля» воспитанник столичного «Сокола» открыл счет в матче на 7-й минуте, однако затем хозяева пропустили три шайбы подряд и в итоге уступили – 3:4.

