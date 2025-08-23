Уинстон-Сейлем. Ван де Зандсхулп одержал две победы за день и вышел в финал

На турнире ATP 250 в США состоялись полуфинальные матчи



Уинстон-Сейлем, США • 17-23 августа • хард • $828,925

Действующий чемпион: Лоренцо Сонего (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 6:3, 5:7, 6:3

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 9) 6:4, 7:5

Мартон Фучович (Венгрия) – Себастьян Корда (США, 11) отказ

Ботик ван де Зандсхулп третий раз в карьере пробился в финал турнира ATP и впервые это произошло на харде. Предыдущие два финала с участием нидерландца проходили на грунтовых кортах в 2022 и 2023 годах в Мюнхене.

За свой дебютный титул ван де Зандсхулп будет бороться с Мартоном Фучовичем, которого победил в двух из трех сыгранных матчей. Их предыдущая встреча состоялась в 2023 году в Монте-Карло, где выиграл нидерландец.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua