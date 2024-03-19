Майами. Сэвилл сыграет против Ястремской, Возняцки станет первой соперницей Калининой

На турнире WTA 1000 в США стартовали матчи первого раунда

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юань Юэ (Китай) — Анна Блинкова (-) 6:4, 6:2

Дарья Сэвилл (Австралия, SR) — Чжан Шуай (Китай, SR) 6:4, 2:6, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Александра Крунич (Сербия, Q) 4:6, 6:2, 6:2

Ван Синьюй (Китай) — Хейли Баптист (США, WC) 7:6(1), 6:3

Диана Шнайдер (-) — Винус Уильямс (США, WC) 6:3, 6:3

Клара Таусон (Дания, Q) — Кэролайн Доулхайд (США) 6:3, 3:6, 6:2

Катержина Синякова (Чехия) — Ана Богдан (Румыния) 6:2, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Клара Бюрель (Франция) 6:1, 6:4

Дарья Сэвилл продлила серию поражений Чжан Шуай, которая проиграла уже 19-й матч подряд в одиночном разряде. Дальше австралийка встретится с Даяной Ястремской, которую победила во всех трёх предыдущих матчах. В январе теннисистки играли друг против друга в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене.

Каролин Возняцки одержала свою четвёртую победу над соперницей из топ-50 после возвращения в Тур в августе прошлого года. За выход в третий круг датчанка будет бороться с Ангелиной Калининой. Ранее теннисистки не встречались.

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