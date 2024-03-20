Следить
Футбол

Плохие новости для Реала: Восстановление Давида Алабы затягивается

Защитник выбыл на неопределенный срок

Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен

    • После того как во вторник стало известно о разрыве мениска у Тибо Куртуа, мадридский "Реал" получил еще одну плохую новость: восстановление Давида Алабы затягивается.

    Процесс восстановления защитника идет медленнее, чем ожидалось, и клубные врачи отправили его домой в Австрию, чтобы ускорить реабилитацию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Напомним, что Алаба не играет с декабря, он порвал крестообразные связки.

    Читайте такжеРеал Мадрид подал жалобу на арбитра из-за того, что он игнорировал оскорбления в адрес Винисиуса

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis