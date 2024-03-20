Sky Sports. Тайсон Фьюри и Александ Усик

Украинский боксер Александр Усик, являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF, отреагировал на начало подготовки чемпиона WBC Тайсона Фьюри к очному бою.

«Твой лагерь только начался, мой так и не заканчивался», – написал Усик в инстаграме, выставив видео своей тренировки.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ВИДЕО. Усик отреагировал на начало подготовки Фьюри к мегафайту

sport.ua