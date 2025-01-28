“Думаю, это даже немного неуважительно”. Стэн Вавринка – о сравнении его достижений с результатами Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея

Экс-третья ракетка мира и победитель трех турниров Grand Slam Стэн Вавринка высказался о сравнении его достижений с результатами “Большой четверки”



Швейцарец стал гостем подкаста «Nothing Major» и в беседе с экс-теннисистами Джоном Иснером и Стивом Джонсоном, отказался от их идеи считать его частью “Большой пятерки”, подчеркнув, что его достижения нельзя сравнивать с результатами Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Мне неловко, когда говорят о “Большой пятерке” или когда меня сравнивают с Энди Марреем только потому, что у нас обоих по три титула на “мэйджорах”. Но при этом у него 45 финалов на турнирах серии “Мастерс” (14 титулов у Маррея против одного у Вавринки), и он столько лет находился в топ-10 и топ-5.

Я совершенно другой, я нахожусь за миллион миль от того, чего достигли они [Федерер, Надаль, Джокович и Маррей]. Думаю, это даже немного неуважительно по отношению к ним, и особенно к Энди, потому что такие разговоры возникают постоянно», – сказал Стэн Вавринка.



Фото: Getty.

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