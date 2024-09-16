DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Sauber

В Баку самый быстрый пит-стоп провели механики Sauber, обслужив машину Валттери Боттаса на 11-м круге за 2.32 секунды – этот пит-стоп не попал в десятку лучших по итогам сезона, но оказался быстрейшим в прошедшей гонке.
Всего по ходу гонки команды провели 22 пит-стопа. Самым продолжительным стал пит-стоп Даниэля Риккардо на 40-м круге.
|Команда
|Гонщик
|Время
|Круг
|Очки
|1. Sauber
|В.Боттас
|2.32
|11
|25
|2. McLaren
|О.Пиастри
|2.34
|15
|18
|3. Mercedes
|Д.Расселл
|2.39
|12
|15
|4. Sauber
|Г.Чжоу
|2.44
|34
|12
|5. Williams
|А.Элбон
|2.53
|31
|10
|6. Ferrari
|Ш.Леклер
|2.54
|16
|8
|7. McLaren
|Л.Норрис
|2.54
|37
|6
|8. Aston Martin
|Ф.Алонсо
|2.56
|11
|4
|9. RB
|Ю.Цунода
|2.56
|12
|2
|10. Red Bull
|С.Перес
|2.57
|13
|1
|11. Aston Martin
|Л.Стролл
|2.61
|22
|12. Alpine
|П.Гасли
|2.65
|50
|13. Alpine
|Э.Окон
|2.67
|49
|14. Williams
|Colapinto
|2.78
|10
|15. Aston Martin
|Л.Стролл
|2.79
|01
|16. Red Bull
|М.Ферстаппен
|2.94
|49
|17. Haas
|Bearman
|3.01
|14
|18. Red Bull
|М.Ферстаппен
|3.12
|12
|19. Haas
|Н.Хюлкенберг
|3.39
|15
|20. Mercedes
|Л.Хэмилтон
|3.57
|12
|21. Ferrari
|К.Сайнс
|3.75
|17
|22. RB
|Д.Риккардо
|3.91
|49
В общем зачёте уверенно лидируют механики Red Bull Racing, позади них борьба очень плотная. В Баку Sauber опередила Aston Martin, остальные команды сохранили позиции.
|Команда
|Очки
|1. Red Bull
|430
|2. Ferrari
|271
|3. McLaren
|244
|4. Mercedes
|206
|5. RB
|173
|6. Alpine
|153
|7. Sauber
|88
|8. Aston Martin
|85
|9. Williams
|34
|10. Haas
|20
В десятке лучших достижений сезона нет пит-стопов из Баку.
|Команда
|Гонщик
|Гран При
|Время
|1. Red Bull
|М.Ферстаппен
|Китай
|1.90
|2. Red Bull
|М.Ферстаппен
|Испания
|1.92
|3. Ferrari
|Ш.Леклер
|Майами
|1.94
|4. Red Bull
|С.Перес
|Майами
|1.95
|5. Ferrari
|Ш.Леклер
|Австрия
|1.95
|6. Red Bull
|М.Ферстаппен
|Великобритания
|1.99
|7. Red Bull
|С.Перес
|Китай
|2.00
|8. Red Bull
|С.Перес
|Испания
|2.00
|9. Red Bull
|С.Перес
|Великобритания
|2.00
|10. RB
|Д.Риккардо
|Венгрия
|2.01