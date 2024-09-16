DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Sauber

В Баку самый быстрый пит-стоп провели механики Sauber, обслужив машину Валттери Боттаса на 11-м круге за 2.32 секунды – этот пит-стоп не попал в десятку лучших по итогам сезона, но оказался быстрейшим в прошедшей гонке.

Всего по ходу гонки команды провели 22 пит-стопа. Самым продолжительным стал пит-стоп Даниэля Риккардо на 40-м круге.

Команда Гонщик Время Круг Очки 1. Sauber В.Боттас 2.32 11 25 2. McLaren О.Пиастри 2.34 15 18 3. Mercedes Д.Расселл 2.39 12 15 4. Sauber Г.Чжоу 2.44 34 12 5. Williams А.Элбон 2.53 31 10 6. Ferrari Ш.Леклер 2.54 16 8 7. McLaren Л.Норрис 2.54 37 6 8. Aston Martin Ф.Алонсо 2.56 11 4 9. RB Ю.Цунода 2.56 12 2 10. Red Bull С.Перес 2.57 13 1 11. Aston Martin Л.Стролл 2.61 22 12. Alpine П.Гасли 2.65 50 13. Alpine Э.Окон 2.67 49 14. Williams Colapinto 2.78 10 15. Aston Martin Л.Стролл 2.79 01 16. Red Bull М.Ферстаппен 2.94 49 17. Haas Bearman 3.01 14 18. Red Bull М.Ферстаппен 3.12 12 19. Haas Н.Хюлкенберг 3.39 15 20. Mercedes Л.Хэмилтон 3.57 12 21. Ferrari К.Сайнс 3.75 17 22. RB Д.Риккардо 3.91 49

В общем зачёте уверенно лидируют механики Red Bull Racing, позади них борьба очень плотная. В Баку Sauber опередила Aston Martin, остальные команды сохранили позиции.

Команда Очки 1. Red Bull 430 2. Ferrari 271 3. McLaren 244 4. Mercedes 206 5. RB 173 6. Alpine 153 7. Sauber 88 8. Aston Martin 85 9. Williams 34 10. Haas 20

В десятке лучших достижений сезона нет пит-стопов из Баку.

Команда Гонщик Гран При Время 1. Red Bull М.Ферстаппен Китай 1.90 2. Red Bull М.Ферстаппен Испания 1.92 3. Ferrari Ш.Леклер Майами 1.94 4. Red Bull С.Перес Майами 1.95 5. Ferrari Ш.Леклер Австрия 1.95 6. Red Bull М.Ферстаппен Великобритания 1.99 7. Red Bull С.Перес Китай 2.00 8. Red Bull С.Перес Испания 2.00 9. Red Bull С.Перес Великобритания 2.00 10. RB Д.Риккардо Венгрия 2.01

Источник