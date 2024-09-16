Гвадалахара. Френх обыграла Гадецки и впервые стала чемпионкой турнира WTA

Магдалена Френх выиграла титул на соревнованиях в Мексике

Гвадалахара, Мексика • 9-15 сентября • хард • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Магдалена Френх (Польша, 5) – Оливия Гадецки (Австралия, Q) 7:6(5), 6:4

Польская теннисистка провела свой второй финал на уровне WTA в карьере и одержала первую победу. В июля Френх проиграла соотечестеннице Магде Линетт в матче за титул на грунтовом турнире WTA 250 в Праге.

Путь к победе:

R32: Эмина Бекташ (США) 6:4, 6:4

R16: Эшлин Крюгер (США) 3:6, 6:3, 6:1

QF: Марина Стакушич (Канада, WC) 6:4, 6:3

SF: Каролин Гарсия (Франция, 4) 7:6(4), 7:5

FR: Оливия Гадецки (Австралия, Q) 7:6(5), 6:4

Френх стала четвёртой представительницей Польши с 2000 года, которой удалось выиграть одиночный титул WTA, после Агнешки Радваньской, Иги Швёнтек и Магды Линетт. Отметим, что благодаря победе в Гвадалахаре полька оновила персональный рекорд в рейтинге, поднявшись на 32-е место.

Оливия Гадецки, занимающая до старта на турнире 152-ю позицию, стала самой низкорейтинговой участницей финала на соревнованиях серии 500 в этом году. По итогам выступления в Мексике австралийка дебютирует в топ-100, заняв 88-ю строчку, и начинает неделю в статусе первой ракетки своей страны.

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