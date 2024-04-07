Окон: Завтра важно использовать любой шанс

В Alpine подготовили новинки к японскому этапу и довольны тем, что одну из машин удалось вывести во вторую часть квалификации…

Эстебан Окон (15-й): «В субботней тренировке я был не вполне доволен балансом машины, но рад, что к началу квалификации мы смогли улучшить настройки.

Решающий круг в первой части квалификации я проехал хорошо, но во второй многим удалось прибавить. Сегодня мне удалось добиться максимума от машины, но этого оказалось недостаточно, чтобы подняться выше 15-го места.

Завтра важно использовать любой шанс и участвовать в борьбе – посмотрим, где мы окажемся на финише».



Пьер Гасли (17-й): «Я расстроен тем, что выбыл из борьбы уже в первой сессии. Машина неплохо выглядела на первом секторе, но потом начала скользить, что привело к перегреву задних шин. Мне не хватало сцепления с трассой на выходе из поворотов, заднюю часть машины заносило – проблем оказалось слишком много. С этим нам нужно разобраться.

Завтра мы, как всегда, будем бороться. Шансы будут, нужно их максимально использовать».

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