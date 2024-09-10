В Aston Martin явно намекнули на тему пресс-конференции

В Aston Martin не скрывают, что тема пресс-конференции, которая сегодня пройдёт на новой базе команды в Сильверстоуне, относится к разряду новостей, о которых все знают заранее.

Мировая гоночная пресса давно и на все лады обсуждает не только предстоящее подтверждение контракта Aston Martin F1 с Эдрианом Ньюи, но и приводит какие-то детали, например, что договорённости рассчитаны на пять лет, а также называются суммы поистине космических гонораров, которые обещаны признанному гению аэродинамики.

Нет сомнений, что в Сильверстоун сегодня приедут все журналисты, кто в состоянии туда добраться, а остальные будут следить за происходящим там в режиме онлайн. Чтобы подогреть общий интерес, пресс-служба Aston Martin на страницах команды в социальных сетях опубликовала короткий тизер, более чем явно намекающий на то, о чём пойдёт речь.

Все знают, что Ньюи предпочитает создавать свои инженерные шедевры «по старинке», работая у чертёжной доски с карандашом в руке, пользуясь линейкой и прочими «аналоговыми» инструментами. Поэтому в 15-секундном видеоролике, снятом в довольно интересной манере, мы видим некоего человека, который точит карандаш и что-то чертит, стоя у кульмана.

Вряд ли у зрителей могут возникнуть иные версии, за исключением той, о которой все говорят уже не один месяц.

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