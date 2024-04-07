Бенфика Трубина на последних минутах уступила Спортингу в 28 туре чемпионата Португалии

Бенфика украинского голкипера Анатолия Трубина на последних минутах уступила Спортингу в столичном дерби в пределах 28 тура Чемпионата Португалии.

Поединок завершился со счетом 2:1.

Матч начался очень активно. Защитники Бенфики не уследили за вбегающим Жени Катамо, открывшим счет уже на 1 минуте матча. «Орлы» сумели ответить сопернику голом Александра Ба в раздевалку в компенсированное время первого тайма.

Решающий гол матча забил снова Катамо на 90+1 минуте.

Трубин вышел в стартовом составе и провел весь матч.

Чемпионат Португалии

28 тур, 7 апреля

Спортинг — Бенфика 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 1 Катамо, 1:1 – 45+3 Ба, 2:1 – 90+1 Катамо.

Напомним, принципиальные соперники недавно встречались в полуфинале Кубка Португалии. Спортингу удалось выбить Бенфику из соревнования. Раньше мы сообщали информацию об потенциальном конкуренте украинца в составе «орлов».

champion.com.ua