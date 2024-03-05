Бобровский остановил Панарина! «Флорида» набрала ход и идет за Кубком

«Флорида» на выезде обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ

Сергей Бобровский после матча с «Рейнджерс». Фото USA Today Sports «Рейнджерс» проиграли дома.

НХЛ.Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Куилль — 11 (бол., Труба, Рэмп), 16:39 — 1:0. Райнхарт — 43 (бол., Барков, Верхэге), 30:11 — 1:1. Райнхарт — 44 (Барков, Форслинг), 32:56 — 1:2. Крайдер — 31 (бол., Трочек, Панарин), 35:26 — 2:2. Ломберг — 5 (Форслинг), 46:11 — 2:3. Лунделл — 9 (п.в., Экман-Ларссон), 59:01 — 2:4.

Вратари: Шестеркин (58:33 — 59:01, 59:06) — Бобровский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (10+12+6) — 29 (7+10+12).

Наши: Панарин (21.18/3/-1) — Куликов (16.55/0/+2).

5 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Идущая первой на «Востоке» «Флорида» в последние пару месяцев в огне — с 23 января команда Пола Мориса проиграла всего дважды и одержала внушительные 15 побед, спустив с первой строчки конференции захворавший «Бостон» и возглавив сводную таблицу лиги.

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Стоит ли говорить, что прошлогодний финалист прямо сейчас — главный претендент на чемпионство в этом сезоне? Причем признают силу «Пантер» даже их соперники. «Если эта команда выиграет Кубок Стэнли, я не удивлюсь. На мой взгляд, они фавориты. Сейчас они играют на высоком уровне. Они настраивают игру на плей-офф и собираются показать максимум», — заявил недавно главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд.

Все отлично и у Сергея Бобровского, который 2 марта сыграл на ноль в матче с «Ред Уингз» и одержал 390-ю победу в НХЛ, обогнав Доминика Гашека. Куда важнее, что за тот же отрезок с 23 января российский голкипер потерпел всего лишь одно поражение, случившееся во встрече с «Каролиной» (0:1), и набрал просто великолепную форму. С 95% отраженных бросков, коэффициентом надежности 1.66 и двумя «сухарями» после февральской паузы на Матч звезд он — один из самых горячих голкиперов лиги на данный момент.

А сегодня воспитанник «Кузни» не дал подобраться к своей команде идущим первыми в Столичном дивизионе «Рейнджерс» во главе со своим другом Артемием Панариным, сделав этой ночью 26 сейвов.

«Синерубашечники» усилиями второй спецбригады большинства сумели открыть счет под занавес стартовой двадцатиминутки. Но в середине матча стали свидетелями чудо-ассиста Александра Баркова, который на пути к воротам обыграл Кей-Андре Миллера, подчеканив шайбу в воздухе, и выдал в падении великолепный пас на дальнюю штангу Сэму Райнхарту. А еще через пару минут хозяева позволили лучшему снайперу «Пантерз» сделать дубль и вывести гостей вперед.

Однако соорудить один гол в ворота старого товарища Хлебушек все же сумел. На 35-й минуте парень из Коркино буднично отметился второстепенной голевой передачей в большинстве и помог отличиться хозяину чужого пятака Крису Крайдеру.

К сожалению для ньюйоркцев, очередной балл их лидера не помог им этой ночью зацепить два очка и сравняться с «Бостоном». Победу в третьем периоде «Флориде» принес работяга Райан Ломберг, который поставил Игоря Шестеркина в тупик броском из-под Джейкоба Трубы.

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