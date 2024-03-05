Гравці «Говерли» розповіли, яка улюблена фраза тренерів команди. П’ятеро назвали один і той самий варіант

4 березня в інстаграм-акаунті «Говерли» з’явився 20-секудний рілз. На відео медійники клубу запитують гравців, яка люблена фраза тренерів команди.

Відразу п’ятеро баскетболістів назвали варіант «На лицьову лінію». Ймовірно, йдеться про запрошення гравців на бігові вправи, які виконуються вздовж всього майданчика.

Решта варіантів також варті вашої уваги:

Наразі «Говерла» йде шостою в турнірній таблиці Суперліги. Попереду у франківців ще три домашні зустрічі: з «Політехнікою», «Біпою» та «Рівним».

Фото: ФБУ

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