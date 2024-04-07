Атлетик Бильбао в серии пенальти выиграл Кубок Испании-2024

Впервые за 40 лет!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

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Шесть финалов проиграл Бильбао после памятной драки с "Барсой" Диего Марадоны в 1984 году, и вот проклятие наконец снято.

Рисунок игры не удивил — "Атлетик" атаковал, "Мальорка" оборонялась. При этом футбол не был быстрым — скорее, изнурительным и сложным физически.

"Киноварь" забила первой — помог угловой и небольшая суматоха, которой мастерски воспользовался Дани Родригес.

Бильбао же поначалу нервничал и заиграл свой футбол только ближе к 30-й минуте. Нико Уильямс был лучшим среди басков и сперва забил из офсайда, а затем уже легально выбежал на Грайфа, но не попал в ворота. Перерыв.

Второй тайм был немного сложнее по сюжету. Он начался с нереализованного момента Ларина (хвалим Агирресабалу) и продолжился голом от Сансета. Здесь опять хвалим Нико — именно его гениальный вертикальный пас обеспечил Ояну убойную позицию.

При счете 1:1 баски явно воспрянули духом и взялись за осаду ворот Грайфа, но вот незадача — ударов не хватало. Даже когда Нико накрутил вообще всех — его брат Иньяки не замкнул прострел.

"Мальорка", в свою очередь, забыла об атаках, но даже так едва не забила — это Мурики пытался сохранить мяч в игре, а попал в штангу.

Последнюю попытку избежать дополнительного времени предприняли баски. Унаи Гомес, Нико, Гурусета активничали возле чужих ворот, а решающий удар наносил Дани Вивиан — Грайф справился.

На экстра-таймы Эрнесто Вальверде выпустил ветеранов, которые уже почти не проходят в состав — Муньяина и Рауля Гарсию. Помогло ли? Ну, как минимум они оба были активными, а Икер даже мог забить со штрафного, но немного промахнулся. У "Мальорки" же моментов не было вообще — говоря просто, она выживала и дожидалась серии пенальти, памятуя о своем успехе на "Аноэте" в полуфинале.

Как показала жизнь, это было зря. Не пошли удары в серии у "Киновари" — Морланес пробил слабенько, а Радоньич наоборот "исполнил Бекхэма". В это же время Бильбао с точки бил безупречно.

Справедливо? Наверное, да. Баски больше создали и в целом выглядели солиднее "Мальорки", которая пыталась что-то создавать лишь эпизодически. Класс, получается, взял свое.

Ну, и еще отметим, что победа "Атлетика" делает 7-е место в Ла Лиге еврокубковым, а там прямо сейчас расположилась "Валенсия" Романа Яремчука.

Финал Кубка короля. Севилья. "Ла Картуха"

"Атлетик" — "Мальорка" — 1:1, по пенальти 4:2

Голы: Сансет, 50 — Дани Родригес, 21

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 105+1)— де Галларета (Унаи Гомес, 80), Прадос (Весга, 46) — Уильямс (Беренгер, 91), Сансет (Муньяин, 91), Нико Уильямс — Гурусета (Рауль Гарсия, 91)

"Мальорка": Грайф — Гонсалес, Вальент (Маффео, 91), Раильо, Копете (Настасич, 105+3), Лато (ван дер Хейден, 111) — Дардер (Морланес, 62), Саму Кошта, Дани Родригес (Радоньич, 73) — Ларин (Антонио Санчес, 62), Мурики

Предупреждения: Паредес, 27 — Мурики, 90+1

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