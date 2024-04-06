Чарльстон. Коллинс обыграла седьмую ракетку мира и вышла в финал на втором турнире подряд

На турнире WTA 500 в Соединённых Штатах состоялись полуфинальные матчи

Чарльстон, США • 1-7 апреля • грунт • $922,573

Действующая чемпионка: Онс Жабер (Тунис)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дарья Касаткина (-, 4) — Джессика Пегула (США, 1) 6:4, 4:6, 7:6(5)

Даниэль Коллинс (США) — Мария Саккари (Греция, 3) 6:3, 6:3

Даниэль Коллинс (№22 WTA) одержала вторую победу подряд в противостояниях с Марией Саккари и сравняла счёт в очных встречах с гречанкой (2-2). Напомним, в третьем круге турнира в Чарльстоне американка была сильнее Онс Жабер (№6).

Коллинс продлила свою победную серию после титула WTA 1000 в Майами неделю назад, выиграв 12-й матч подряд.

В целом Даниэль проведёт пятый решающий матч в рамках Тура и будет бороться за четвёртый трофей. Против Дарьи Касаткиной американская теннисистка играла три раза и потерпела два поражения. Их предыдущее противостояние состоялось в августе 2021 года на турнире WTA 500 в Сан-Хосе, где Коллинс победила Касаткину в финале.

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