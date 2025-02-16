Дубай. Даяна Ястремская против Магды Линетт в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня стартует на турнире WTA 1000 в Дубае. Поединок против польки Магды Линетт пройдет вторым запуском на корте №3 (ориентировочное начало в 10:30 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 16.02.2025): 242/176

Призовые за карьеру: $5,119,155



Дата рождения: 12/02/1992 (33 года)

Место рождения: Познань, Польша

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2024 – Prague; 2020 – Hua Hin; 2019 – Bronx)

Высший рейтинг WTA: 19 (20/03/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 16.02.2025): 486/378

Призовые за карьеру: $7,153,009

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H2H: 3-1

2024 | Чарльстон (WTA 500) | Грунт | R1 | Линетт – 0:6, 6:4, 6:3

2022 | Бирмингем (WTA 250) | Хард | R1 | Ястремская – 6:4, 6:3

2019 | Хуахин (WTA 250) | Хард | 1/2 | Ястремская – 6:4, 6:3

2018 | Нью-Хэйвен (WTA 500) | Хард | QR2 | Ястремская – 7:6(3), 7:6(4)

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Даяна Ястремская – 8/5 | Ястремская шестой раз играет на турнире в Дубае. Свой лучший результат она показала в 2022 году, когда из квалификации дошла до четвертьфинала.

Магда Линетт – 1/3 | Линетт четвертый раз выступит на соревнованиях в Дубае. Пока ни разу ей не удалось выиграть матч в основной сетке турнира.

Выступления на харде (на 16/02/2025):

Даяна Ястремская – 141/110 (8/5 в этом году)

Магда Линетт – 283/214 (5/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшой фавориткой матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,71. На победу Магды Линетт предлагается коэффициент – 2,14 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Дубае)

Даяна Ястремская – 8/5

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 0/1 | Дубай – R1

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – R1, Линц – Финал

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Магда Линетт – 5/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 2/1 | Дубай – R3

WTA 500 – 2/2 | Брисбен – R1, Абу-Даби – 1/4

WTA 250 – 1/1 | Хобарт – R2

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, П, В, В, В

Магда Линетт – П, В, В, П, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 6/3 | Ястремская впервые в этом сезоне сыграет против теннисистки из Польши. Она проиграла представительницам этой страны два последних матча.

Магда Линетт – 22/13 | Линетт на прошлой неделе уступила Марте Костюк на турнире в Дохе.

• Даяна Ястремская проведет 223-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 107 побед (49%);

• Магда Линетт проведет 397-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 194 победы (49%).

• Даяна Ястремская проведет 57-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 23 победы (42%);

• Магда Линетт проведет 72-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 29 побед (41%).

Победительница этого матча получит 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 16 900 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.

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