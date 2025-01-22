Кемпер. Сачко впервые с 2020 года победил игрока топ-100 на харде и дальше сыграет против экс-18-й ракетки мира

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел во второй круг на “челленджере” в Кемпере (Франция)



Кемпер, Франция • 20-26 января • хард (зал) • €181,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Виталий Сачко (Украина, Q) – Отто Виртанен (Финляндия, 4) 6:1, 3:6, 6:3

Виталий Сачко взял реванш у финского теннисиста за поражение на “челленджере” в Лилле в 2023 году. Украинский теннисист, занимающий 417-е место в рейтинге АТР, впервые с октября 2020 года победил игрока топ-100 на харде и всего одержал четвертую такую победу (Отто Виртанен – 93-я ракетка мира).

В этом поединке Сачко два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок (у соперника – четыре эйса и одна двойная), проиграл одну свою подачу и сделал три брейка. Встреча продолжалась чуть более 1,5 часов.

Во втором круге соперником Виталия станет экс-18-й номер рейтинга АТР француз Бенуа Пэр (№422 АТР), который попал в основную сетку благодаря wild card, и в первом раунде обыграл своего соотечественника Гарольда Майо.

btu.org.ua