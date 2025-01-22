Льюис Хэмилтон: Невозможно не поддаться страсти Ferrari!

В среду команда Ferrari провела первый тестовый день в этом году на трассе Фьорано. С утра за руль машины 2023 года SF-23 сел Льюис Хэмилтон, а днём его сменил Шарль Леклер. После окончания тестов пресс-служба Скудерии опубликовала впечатления гонщиков о прошедшем дне.

Льюис Хэмилтон: «Мне повезло, что в моей карьере было много первых раз – от первых тестов до первой гонки, подиума, победы и титула. Поэтому я не был уверен, будет ли у меня ещё особенный первый раз, но когда сегодня утром я впервые сел за руль Ferrari, то понял, что это одно из лучших ощущений в жизни.

Когда я завёл машину и выехал из боксов, то у меня на лице появилась огромная улыбка. Это напомнило мне о моих самых первых тестах машины Формулы 1, и вот почти двадцать лет спустя я вновь испытал все эти эмоции.

Я уже давно знал, насколько страстная семья Ferrari – от всех сотрудников команды до тифози! Но увидеть это воочию в качестве гонщика Ferrari было потрясающе. Страсть течёт по их венам, и просто невозможно не поддаться этой страсти!

Я очень благодарен за любовь, которую почувствовал от всех в Маранелло на этой неделе. Нам предстоит много работы, но я не могу дождаться начала».

Шарль Леклер: «Первый день на трассе после каникул всегда особенный. Приятно вернуться и увидеть много болельщиков, пришедших поддержать нас. Их энергия очень мотивирует. Хороший день, хотя когда я работал на трассе, моросил дождь.

Конечно, приятно было видеть первые круги Льюиса за рулём Ferrari – это особенный момент для него и команды. Сейчас я жду возвращения за руль на следующей неделе, когда начнётся полноценная подготовка к предстоящему сезону».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Каждый год первый выезд на трассу немного напоминает первый день в школе. День получился эмоциональным, тем более, что это был первый день Льюиса в команде. Приветствие нового гонщика всегда важный момент. Возможно, сегодня был не такой особенный день для Шарля, но было приятно видеть его в форме, расслабленным и готовым к гонкам.

Если говорить о технической стороне, то Шарль и Льюис проехали свои круги в условиях не самой лучшей погоды, но они погрузились в атмосферу трассы перед первыми полноценными тестами через месяц в Бахрейне. Кроме того, это была разминка для всех, кто работает в боксах. Это была единственная цель сегодняшнего дня».

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