Атлетик впервые за 40 лет выиграл Кубок Испании

Атлетик Бильбао победил Мальорку в финальном матче Кубка Испании сезона-2023/2024.

Поединок состоялся в Севилье на Олимпийском стадионе.

Основное время игры завершилось ничьей 1:1. На 21 минуте счет открыла Мальорка голом Даниэля Родригеса. Во втором тайме сумел переломить ход поединка и сравнял счет на 50-й минуте. В составе басков отличился Ойан Сансет. Матч перешел в овертаймы. За два тайма по 15 минут команды голов не забили, поэтому победитель определялся в серии пенальти. Бильбао с отметки ни разу не промахнулся, поэтому именно он забрал трофей.

Кубок Испании по футболу

Финал, 7 апреля



Атлетик — Мальорка 1:1 (4:2 после серии пенальти)

Голы: 0:1 — 21 Родригес, 1:1 — 50 Сансет

Отметим, Атлетик является одной из самых титулованных команд в истории турнира. Победа в финале увеличила количество трофеев до 24. Впрочем, последний раз «баски» становились обладателями Кубка Испании 40 лет назад.

Рекордсменом соревнования является Барселона, бравшая трофей 31 раз. Кстати, в этом розыгрыше турнира «блаугранас» вылетели именно от Атлетика в четвертьфинале.

Напомним, что на стадии полуфинала Бильбао прошел Атлетико. Мальорка, со своей стороны, преодолела Реал Сосьедад.

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