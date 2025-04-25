Оклахома-Сити Тандер в третий раз переиграла Мемфис Гриззлис в первом раунде плей-офф НБА

Нью-Йорк сократил отставание от Детройта, Клипперс триумфовали над Наггетс

В ночь на 25 апреля состоялись три матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Третью победу (в трех играх) добыла Оклахома-Сити Тандер, вновь триумфовав над Мемфис Гриззлис — 114:108. Лос-Анджелес Клипперс повел в серии (2:1) с Денвер Наггетс, а Нью-Йорк Никс сократил разницу (1:2) в противостоянии с Детройт Пистонс.

НБА. Плей-офф. Первый раунд

Детройт Пистонс — Нью-Йорк Никс — 116:118 (27:33, 26:33, 30:27, 33:25)

Счет в серии — 2:1

Мемфис Гриззлис — Оклахома-Сити Тандер — 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27)

Счет в серии — 0:3

Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс — 117:83 (35:28, 30:19, 25:23, 27:13)

Счет в серии — 2:1

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