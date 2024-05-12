Дженоа согласовала продление контракта с опытным полузащитником

Капитан останется еще на год

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Футбольный клуб "Дженоа" продлил контракт с опытным хорватским полузащитником Миланом Баделем.

Как сообщает Николо Скира, опорный хавбек останется еще на один сезон. Стороны согласовали контракт до лета 2025 года.

Бадель выступает за генуэзцев с сентября 2020 года. Пока он является капитаном команды. В текущем сезоне на его счету один гол и три ассиста в 34 матчах в Серии А и Кубке Италии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 800 тысяч евро.

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