Экс-защитник Партизана: Команда победит Динамо и выйдет в Лигу чемпионов

Фото – Партизан

Боян Остойич считает, что подопечные Станоевича могут изменить ход событий в противостоянии с киевлянами.

“Болезное поражение, но из этой кожи не вылезешь. Партизан хорошо начал и мне досадно за конечный результат. Они не были сконцентрированы, потому что пропустили три гола за короткое время. Это плохо на них повлияло, и они не смогли вернуться в игру.

"Партизан" имеет прекрасную возможность улучшить впечатление в ответном матче. Мы забили два фантастических гола, я уверен, что все будет гораздо лучше".