Вечером 27 июля в Лондоне состоялся зрелищный поединок в супертяжелом весе.
На ринг вышли британские боксеры Джо Джойс (16–2, 15 KO) и Дерек Чисора (34–13, 23 KO).
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В 9-м раунде Джо Джойс побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой.
Судьи по итогам 10 раундов единогласно отдали предпочтение Чисоре: 97–92, 96–94, 96–94
Дерек Чисора (Великобритания) – Джо Джойс (Великобритания) – UD 10
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде