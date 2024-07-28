В Pirelli прогнозируют стратегию двух пит-стопов

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги квалификации Гран При Бельгии и сделал прогноз на воскресную гонку.

Марио Изола: «Сегодняшний день стал ещё одним примером того, насколько переменчивой может быть погода в Спа! На самом деле и мы, и команды ожидали дождь в субботу, поэтому информация, собранная в пятничных тренировках, будет критически важна при выборе стратегии на гонку, которая должна состояться при сухой погоде.

По сравнению с прошлым годом баланс сместился в сторону стратегии двух пит-стопов благодаря новому покрытию. Это также означает, что состав С2 гораздо лучше подходит для гонки, чем двенадцать месяцев назад. И выбор в его пользу будет сделан за счёт мягких шин С4. Однако все три состава вполне подходят для гонки. Кроме того, только у четырёх команд – Ferrari, McLaren, Mercedes и Alpine – есть по два комплекта Hard.

В теории, самая быстрая стратегия – первый отрезок на Medium, а затем два отрезка на Hard. Логичная альтернатива – Medium-Hard-Medium, но нельзя исключать и варианты Soft-Hard-Hard и Soft-Hard-Medium.

Стратегия одного пит-стопа слишком медленная, а стратегия трёх пит-стопов на трассе, где возможны обгоны, не быстрее. По крайней мере, по данным симуляции.

Ещё один фактор, который необходимо учитывать, заключается в том, что настройки, выбранные сегодня, останутся неизменными в гонке. Это тоже может изменить баланс сил, который мы увидели в квалификации.

Стоит отметить, что в квалификации на мокрой трассе на круге, чья длина составляет семь километров, шесть гонщиков уместились всего в 0,430 секунды. Конечно, есть один гонщик, который в финале почти на шесть десятых опередил всех остальных, но его зовут Макс Ферстаппен».

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