Олимпиада. Надаль и Алькарас победили шестых сеяных на старте парного турнира

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас выиграли матч первого круга на олимпийском турнире в Париже

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль (Испания) – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина, 6) 7:6(4), 6:4

В первом сете теннисисты обменялись брейками в стартовых геймах, после чего не проигрывали геймы на своих подачах. На тай-брейке испанцы выиграли три розыгрыша подряд со счета 3-3 и удержали свое преимущество.

Во второй партии аргентинцам удалось сделать ранний брейк и повести 3:0, но Надаль и Алькарас выиграли три гейма подряд и сравняли счет. В девятом гейме испанцы сделали еще один брейк, после чего Надаль уверенно подал на матч.

Рафаэль Надаль сыграл в паре на Олимпиаде впервые с 2016 года, когда вместе с Марком Лопесом стал чемпионом Игр в Рио-де-Жанейро. Для Карлоса Алькараса это дебютные Олимпийские игры.

Во втором круге Алькарас и Надаль сыграют против победителей матча Таллон Грикспор/Уэсли Коолхоф (Нидерланды) – Мартон Фучович/Фабиан Марожан (Венгрия).

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