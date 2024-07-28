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Футбол

Футбольный турнир ОИ: Израиль в затруднительном положении, Египет почти в плей-офф, драма африканцев, Япония, Франция и Испания без потерь

Закончились матчи 2-го тура

Футбольный турнир ОИ: Израиль в затруднительном положении, Египет почти в плей-офф, драма африканцев, Япония, Франция и Испания без потерь

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В группе С Испания U-23 закрепляется в статусе лидера. “Фурия роха” уже обеспечила выход в ¼ финала, но первое место еще не гарантировано.

    Бордо. Матмют Атлантик

    Доминиканская Республика U-23 – Испания U-23 1:3

    Голы: Монтес, 38 – Лопес, 24, Баэна, 55, Гутьеррес, 70

    Удаление: Азкона, 45+1 (Дом)

    Египет одолел Узбекистан и с большой вероятностью продолжит борьбу за медали.

    Нант. Стад де ла Божуар

    Узбекистан U-23 – Египет U-23 0:1

    Гол: Кука, 11

    Футбольный турнир ОИ: Израиль в затруднительном положении, Египет почти в плей-офф, драма африканцев, Япония, Франция и Испания без потерь

    В квартете D Парагвай дожал Израиль, дважды сравнивавший счет по ходу встречи.

    Париж. Парк де Пренс

    Израиль U-23 – Парагвай U-23 2:4

    Голы: Гендельман, 53, Глух, 80 – Фернандес, 25, 90+6, Энкисо, 69, Бальбуэна, 90+3

    Япония одолела Мали и забила единственный мяч ближе к исходу основного времени. Африканская команда могла избежать поражения на 6-й компенсированной минуте, но Думбия не реализовал пенальти.

    Бордо. Матмют Атлантик

    Япония U-23 – Малые U-23 1:0

    Гол: Ямамото, 82

    Футбольный турнир ОИ: Израиль в затруднительном положении, Египет почти в плей-офф, драма африканцев, Япония, Франция и Испания без потерь

    В группе А США разгромили Новую Зеландию и сравнялись по количеству баллов с оппонентом.

    Марсель. Стад Велодром

    Новая Зеландия U-23 – U-23 США 1:4

    Голы: Рэндалл, 78 – Михайлович, 8 (п), Циммерман, 12, Бузио, 30, Ааронсон, 58

    Хозяева турнира не без проблем обыграли Гвинею. “Ле Блё” могли пропустить дважды еще до перерыва, но в обоих случаях спас офсайд.

    Ницца. Альянц Ривьера

    Франция U-23 – Гвинея U-23 1:0

    Гол: Сильдилья, 75

    Футбольный турнир ОИ: Израиль в затруднительном положении, Египет почти в плей-офф, драма африканцев, Япония, Франция и Испания без потерь

    3-й тур сыграют 30 июля.

    www.ua-football.com

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