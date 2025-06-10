Рейтинг ATP. Овчаренко и Крутых улучшили свое положение, Бельдюгин поднялся более чем на 450 позиций

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Виталий Сачко на этой неделе остается первой ракеткой Украины, занимая 205-е место (+20). Александр Овчаренко поднялся на 334-е место (+13).

В топ-500 рейтинга АТР входят еще три представителя Украины: Алексей Крутых – 446-е место (+2), Вадим Урсу – 459-е место (-1) и Юрий Джавакян – 485-е место (-1).

Наибольший прогресс в рейтинге среди украинцев на этой неделе показал 19-летний Тимур Бельдюгин, поднявшийся на 1048-е место (+473). Напомним, что на позапрошлой неделе он впервые сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде.

Наибольший регресс показал Илья Белобородько, который опустился на 1034-е место (-68).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 96-е место (+4). Виталий Сачко занимает 130-е место (+12) в парном рейтинге АТР, а Владислав Орлов – 301-е место (+5).

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> РЕЙТИНГ ATP на 9 июня 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 9 июня 2025 года | парный разряд

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