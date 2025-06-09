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Футбол

Перед последним матчем. Фанаты сборной Италии освистали тренера

Перед последним матчем. Фанаты сборной Италии освистали тренера

    • Фанаты сборной Италии освистали тренера перед матчем с Молдовой.

    По сообщениям источника, во время объявления стартовых составов на стадионе "Мелей", большинство болельщиков свистело в адрес тренера Лучано Спаллетти.

    При этом всем игрокам сборной фанаты аплодировали.

    Также по словам комментатора матча на Megogo Вадима Скичко, в перерыве трансляции показали фаната с баннером "Лучано, тебя любят лишь в Неаполе".

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    • Напомним, что в последнем матче под руководством Спаллетти, сборная Италии обыграла Молдову со счётом 2:0 и поднялась на третье место в группе.

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