Перед последним матчем. Фанаты сборной Италии освистали тренера

Фанаты сборной Италии освистали тренера перед матчем с Молдовой.
По сообщениям источника, во время объявления стартовых составов на стадионе "Мелей", большинство болельщиков свистело в адрес тренера Лучано Спаллетти.
При этом всем игрокам сборной фанаты аплодировали.
Также по словам комментатора матча на Megogo Вадима Скичко, в перерыве трансляции показали фаната с баннером "Лучано, тебя любят лишь в Неаполе".
Напомним, что в последнем матче под руководством Спаллетти, сборная Италии обыграла Молдову со счётом 2:0 и поднялась на третье место в группе.