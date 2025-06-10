Алекс Палоу: Сейчас неподходящее время для перехода в Ф1

Трёхкратный чемпион серии IndyCar и победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2025 года Алекс Палоу рассказал, что не планирует переходить в Формулу 1, даже если ему поступит такое предложение. Испанский гонщик аргументировал свою позицию тем, что он не готов отказаться от борьбы за победы в IndyCar ради возможности бороться за единичные очки в середине пелотона в Формуле 1.

Алекс Палоу: «В IndyCar у меня есть выдающаяся команда и шанс добиться чего-то действительного значимого. Кроме того, уровень конкуренции сумасшедший! Старт сезона получился невероятным, но всегда нужно провести тренировку, чтобы оценить расстановку сил на конкретной трассе. Мне нравится эта неопределённость, которая стала возможной из-за экстремально плотной борьбы.

Не поймите меня неправильно. Я люблю Формулу 1, и она была моей мечтой, но сейчас не подходящее время для перехода.

Почему я должен терять три или четыре года с командой, которая не может побеждать? Не так я себе представляю гонки. Я хочу бороться за победы, особенно в Инди-500, и за титулы. Только тогда я буду счастлив».

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