Флавио Бриаторе: Alpine должна бороться за титул в 2027-м

Советник Alpine Флавио Бриаторе предельно чётко обозначил цели команды на ближайшие три сезона. В 2025-м Флавио ждёт от Пьера Гасли и Джека Дуэна регулярный финиш в первой шестёрке, а в 2027-м – борьбу за титул.

Флавио Бриаторе: «Мы разобрались с тем, что было не так с командой. Сейчас мы заняты работой над собой и постепенно исправляем ситуацию.

В 2025 году Alpine всегда должна быть в первой шестёрке и в отдельных гонках бороться за подиумы. У нас гораздо больший задел для улучшения аэродинамики машины, чем у McLaren и Ferrari.

В 2026-м мы стремимся к тому, чтобы бороться за финиш на подиуме в половине этапов сезона. В 2027-м команда должна быть в состоянии бороться за титул».

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