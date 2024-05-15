В RB довольны началом европейской части сезона, тем более, что начинается она с домашнего для команды этапа…

Даниэль Риккардо: «Команду ждёт домашняя гонка, неделя будет более насыщенной событиями, чем обычно, но это хорошо – есть возможность побывать на базе, повидаться с сотрудниками, понять, как всё продвигается. Мы постоянно путешествуем по миру, у нас не так много возможностей для встреч, но когда получается – это всегда очень приятно.



Впереди первый европейский этап в этом году. Мы вновь расположимся в Energy Station, нас ждёт привычная обстановка. В Европе несколько отличных трасс, мне нравится возвращаться к классике, с нетерпением жду следующей серии гонок, которая начнётся в Имоле. Это интересная и сложная трасса, быстрая и довольно узкая, где всегда интересно бороться в квалификации. Вы атакуете буквально на грани, бросая машину на поребрики.

Возможность для обгонов есть, но на старых трассах с этим всегда сложнее. Приходится действовать агрессивно, что только добавляет азарта. В 2020-м мне понравилось выступать в Имоле. С нетерпением жду возвращения».

Юки Цунода: «Впереди Имола! Для меня это словно вторая домашняя гонка. К сожалению, в прошлом году мы не смогли гоняться здесь из-за наводнения, но я очень рад вернуться.

Наводнение имело огромные последствия, повсюду была грязь, люди лишились всего, что имели – домов, вещей, имущества. Невероятно, как город и регион Эмилия-Романья восстановились после наводнения, как люди работали сообща, чтобы расчистить дороги, как помогали друг другу. Мой дом не пострадал, но я не мог оставаться в стороне, я взял лопату и отправился в центр города, где участвовал в очистке улиц.

Имола в 15 километрах от моего дома. Завтрак я готовлю сам, с йогуртом, фруктами и капучино из кофемашины. Через 20 минут я уже на трассе в своем гоночном комбинезоне, готовлюсь сесть в машину, а вечером возвращаюсь домой, чтобы поужинать. Но это ведь неделя Гран При!

Трасса мне очень нравится. Техничная, с множеством среднескоростных поворотов и шикан – она немного похожа на Сузуку, но более узкая. Здесь всегда приятно выступать, у меня много хороших воспоминаний. Надеюсь, мы добьёмся хороших результатов на глазах наших сотрудников, работающих на базе».

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