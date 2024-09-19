Стролл: Календарь можно было бы составить и получше

На пресс-конференции в Сингапуре Лэнс Стролл не скрывал, что результаты Aston Martin на этой стадии сезона хуже, чем в начале года, однако надеется, что уик-энд в Сингапуре сложится для команды более удачно. Кроме того, он согласен с тем, что календарь сезона составлен не совсем рационально.

Лэнс Стролл: «По сравнению с началом сезона мы несколько сдали позиции. Думаю, тогда мы достаточно комфортно опережали остальные команды середины пелотона, но на нескольких предыдущих этапах выступали не лучшим образом. Тем не менее, теперь с нетерпением ждём Гран При Сингапура и посмотрим, чего сможем добиться на этой трассе.

В Баку после инцидента на 1-м круге (Юки Цунода после столкновения с Aston Martin Стролла был вынужден сойти с дистанции) я уже не мог рассчитывать на хороший результат. Это была одна из тех гонок, когда приходилось просто надеяться, что что-нибудь произойдёт, например, появится автомобиль безопасности, и это позволит вернуться в борьбу.

К сожалению, этого не случалось, поэтому концовка уик-энда была неудачной. Но, как я сказал, теперь мы в предвкушении гонки в Сингапуре. Ведь это замечательная трасса, и я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь. Разве что на последних пяти-шести кругах гонки становится слишком уж жарко.

Мне вообще нравятся все городские трассы, ведь это интересное испытание, когда надо ехать вплотную к отбойникам, а в кокпите приходится трудиться по-настоящему».

Вместе с другими гонщиками Лэнс отвечал на вопрос о неравномерном распределении этапов сезона, ведь после Гран При Сингапура в чемпионате будет трёхнедельный перерыв, а затем пройдут две серии по три гонки подряд, тоже разделённые почти трёхнедельной паузой. Причём второй «триплет» начнётся с Гран При Лас-Вегаса, а продолжится на Ближнем Востоке.

Канадский гонщик Aston Martin не скрывал, что это ему не очень нравится: «Я думаю, что календарь сезона, вероятно, можно было бы составить и получше. Я имею в виду, что гонки было бы правильнее объединять по географическому принципу, ведь сейчас мы в Азии, потом отправимся в Америку, а оттуда на Ближний Восток.

Мы и так очень много путешествуем, командам постоянно приходится адаптироваться к смене часовых поясов и испытывать прочие трудности. Думаю, что гонщикам намного проще, чем другим сотрудникам команд, которым приходится испытывать по-настоящему высокие нагрузки».

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