Сеул. Радукану победила восьмую сеяную, Аддад Мая прошла в четвертьфинал

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Южной Корее

Сеул, Южная Корея • 16-22 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дарья Касаткина (-, 1) – Хейли Баптист (США) 6:4, 6:2

Эмма Радукану (Великобритания) – Юань Юэ (Китай, 8) 6:4, 6:3

Диана Шнайдер (-, 4) – Кэрол Чжао (Канада, Q) 6:3, 6:3

Марта Костюк (Украина, 5) – Хезер Уотсон (Великобритания, Q) 6:2, 6:2

Полина Кудерметова (-, LL) – Екатерина Александрова (-, 7) 6:2, 7:5

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 3) – Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:4

Виктория Томова (Болгария) – Аманда Анисимова (США) 7:5, 4:1 (отказ)

Вероника Кудерметова (-) – Людмила Самсонова (-, 2) 6:4, 6:2

Эмма Радукану обыграла прошлогоднюю финалистку турнира и сыграет пятый четвертьфинал в этом году. Соперницей британки станет Дарья Касаткиной, которой она уже проигрывала в этом году в четвертьфинале домашнего турнира в Истборне.

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